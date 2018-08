Enternaar Schuitert eindigt met Oranje als vierde op EK

Twente krimpt: Enschede en Oldenzaal sterkste dalers

31 juli ENSCHEDE - Terwijl het bevolkingsaantal van Nederland in een half jaar tijd is toegenomen, is er in Twente en de vier Achterhoekse gemeenten over diezelfde periode juist sprake van een krimp. Vooral in Enschede, Oldenzaal en Twenterand is de daling sterk.