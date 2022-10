Enternaren met verhalenavond op zoek naar nieuwe traditie

1. Wat hebben jullie bedacht?

„Een verhalenavond voor Enter, over Enter en door Enternaren. Frans Poelman, Marion Lammertink, Dirk Velten, Geert Pluimers, Roselien Slagers en Ben ter Haar komen op 17 november naar Café ’t Zumpke om verhalen over het thema ‘Liefde in al zijn facetten’ te delen. Schrijfster en leiderschapscoach Ina Mennegat praat de boel aan elkaar.”

2. Allemaal Enternaren. Knap.

„Dat kostte ook best wat tijd om te regelen. Hopelijk komt uiteindelijk iedereen. Mocht dat niet zo zijn, dan heb ik nog oud-burgemeester Henk Robben achter de hand. Geen Enternaar, maar hij kent het dorp natuurlijk prima.”



3. Met oog op het thema, komen Dirk Velten en Ben ter Haar met pikante details naar buiten?

„Haha, wie weet. De verhalen hebben wel verschillende thema’s. Zo weet ik dat Ben ter Haar een verhaal vertelt over een Enterse Jodin die ondanks alle tegenslagen en verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog toch alles op alles zette voor haar kinderen. Dirk duikt eveneens de Enterse geschiedenis in.”

4. De avond stond al een tijdje op de planning, niet waar?

„Dat klopt. De verhalenavond is al twee keer uitgesteld. De reden? Corona gooide roet in het eten. Jammer, want hierdoor lagen de meeste activiteiten van ons voor Enter volledig stil.”

5. Wat zijn jullie verwachtingen?

„Het zou mooi zijn als we door deze activiteit een nieuwe traditie ontketenen in Enter. Dat we zo’n verhalenavond vaker op poten kunnen zetten. Maar dan minder vooropgezet, meer spontaan. Een avond waarop mensen uit het publiek naar voren komen om een verhaal te vertellen. Dat is lastig, dat weet ik. Al is het in Enter al gauw goed als de activiteit werkt en mensen het lekker laat kunnen maken.”

Kaartverkoop vanaf 3 november bij Primera Enter en boekhandel Reterink Wierden. Aanvang 17 november: 20.00 uur. Entree: 7,50 euro.