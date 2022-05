Enterse Dagen zijn terug, het dorp gaat bruisende week tegemoet: dit is er te doen

September is nog wel een eindje weg, maar de Enterse Dagen hebben een lange aanloop, en ook in de maanden voor de grote klapper zijn er activiteiten. Dat zegt Gijs Hakkert van de organisatie. „We beginnen in begin juli al. Op zaterdag 2 juli nemen buurtverenigingen het tegen elkaar op tijdens de spectaculaire Battle Of The Noabers: Een titanenstrijd bestaande uit verschillende grote en spannende onderdelen waarbij wordt gestreden om het Enterse vaandel. Welke buurt mag die vaandel vier jaar lang ophangen in de eigen straat. Via onze site kunnen mensen zich daarvoor aanmelden.”