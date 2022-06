Enterse kampvuuravond voor vaders en dochters: ‘Je bespreekt dingen waar je anders niet bij stilstaat’

ENTER - Als vader probeer je al je kinderen gelijkwaardig te behandelen. „Maar je hebt toch altijd een zwak voor je dochter”, zegt Enternaar Bert de Wilde. Hij heeft er een. „Ik merkte toch dat ik iets bezorgder over haar was dan over m’n drie zonen.”

Bert de Wilde is een van de vijf organisatoren achter de Enterse kampvuuravond, die jaarlijks zo’n vijf keer wordt gehouden op het erf van zijn boerderij De Paswever aan de Bornerbroekseweg bij het dorp. „In principe blijven die bijeenkomsten voor mannen. Alle levensovertuigingen zijn welkom, ook al is het ooit opgezet vanuit een christelijke achtergrond.”

Altijd een vrije inloop

De eerstvolgende inloop staat voor vrijdagavond 8 juli vanaf 19.30 uur op de kalender. De Wilde: „Voor het eerst organiseren we dan een kampvuuravond voor vaders en dochters vanaf 12 jaar. In april van dit jaar konden de mannen met hun vrouwen komen. Dat leverde best een goede opkomst op, een kleine vijftig personen. De toeloop hangt ook wel af van of je een bekende spreker hebt uitgenodigd. Het is altijd een vrije inloop, alleen in de coronaperiode moesten belangstellenden zich vooraf registreren.”

Quote Het is mijn passie om mensen te helpen het beste uit henzelf te halen Leonie Schaaij-Brunnenkreef, inleidster

Ditmaal verzorgt Leonie Schaaij-Brunnenkreef uit Groningen de inleiding over het thema ‘Op wie lijk jij?’. „Zij is opgegroeid in Enter, dus was het wel logisch haar te vragen. Ik ken haar nog wel van vroeger. Ze was in haar huidige woonplaats pastor van een baptistenkerk en is actief binnen allerlei maatschappelijke organisaties.” Op haar LinkedIn-pagina zegt ze: „Bij anderen zoek ik altijd naar wat hen beweegt en inspireert. Het is mijn passie om mensen te helpen het beste uit henzelf te halen.”

‘Zo wordt duidelijker hoe je in leven staat’

De Wilde legt uit dat de bijeenkomsten mede bedoeld zijn om de aanwezigen met elkaar te laten praten wat hen ten diepste bezighoudt. „Het mooie is dat dan zaken aan de orde komen waar je anders helemaal niet bij stilstaat. Zo wordt duidelijker hoe je in het leven staat. Maar er is eveneens ruimte voor ontspanning. We raden de vaders en hun dochters aan de wandelschoenen aan te trekken, want we gaan even de omgeving verkennen. En er staan een hapje en een drankje klaar.”

Verschijnt zijn eigen dochter ook? De Enternaar: „Ja hoor, ze voelde zich meteen aangesproken. Ze moest wel even kijken of het viel te combineren met haar werk, maar dat lukte. Ze komt heel graag. Ze is getrouwd en sinds april moeder. Ons eerste kleinkind. Ik ben opa, heel leuk, heel bijzonder zelfs.”