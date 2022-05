Er is behoefte aan vele hectares bedrijfsgrond in Wierden en Enter, maar aanbod is er nauwelijks

WIERDEN - De meeste ondernemers die zich in Wierden of Enter op een bedrijventerrein willen vestigen, zijn op zoek naar een relatief klein kavel. Maar die zijn moeilijk te vinden omdat praktisch alles volzit en geen sprake is van leegstand.

Een onderzoek van het Arnhemse adviesbureau Stec Groep maakt duidelijk dat momenteel een concrete vraag naar zo’n 8 tot 15 hectare bestaat. Op de langere termijn, voor de periode tot 2036, is behoefte aan circa 7 tot 27 hectare. De ondernemers hebben een sterke voorkeur naar nieuwbouw en ze betrekken liever niet een al bestaand gebouw.

Antwoord vinden op toekomstige tekorten

De markt voor bedrijventerreinen is in heel Twente gespannen, want er blijkt nauwelijks grond beschikbaar. „De kans op toekomstige tekorten is in zowel Wierden als Enter groot”, concludeert Stec Groep in het rapport. „Daarop moet een antwoord gevonden worden, bijvoorbeeld door in kaart te brengen op welke locaties in de gemeente een nieuw bedrijvencomplex te realiseren valt.”

Quote Niet elk bedrijf moet naar bedrijven­ter­rein, plek in dorp kan ook optie zijn Stec Groep, adviesbureau

Nu de twee fases van De Elsmoat bij Enter al gevuld zijn en andere terreinen ook volzitten, dient Wierden een alternatieve plek te vinden. Daar volgt nog een locatie-onderzoek naar.

Een vitale kern, waar je woont en werkt

De gemeente behoort volgens Stec Groep ook te bekijken waar ruimte op bestaande bedrijventerreinen beter te benutten valt. „Er staat in Wierden en Enter een keuze te wachten of je daar in de dorpen aan uitbreiding kleine bedrijfskavels wilt realiseren of dat je ondernemers verwijst naar een groter bedrijventerrein elders in de gemeente. Vanuit het perspectief van vitale kernen – waar je woont en werkt – kan het gewenst zijn om de vraag naar bedrijfsgrond zoveel als mogelijk in het dorp op te lossen.”

Van de ondernemers die in Wierden en Enter op zoek zijn naar grond, is het grootste deel (70 procent) afkomstig uit de klassieke sectoren die van oudsher een bedrijventerrein als uitvalsbasis kiezen: bouw, (groot)handel, industrie, logistiek en transport. Verder is 20 procent actief in de digitale- of computerbranche en de (zakelijke) dienstverlening. Slechts twee bedrijven willen een groot kavel, met omvang van meer dan 30.000 vierkante meter.

Bouw bedrijfshal vaak het belangrijkste

Driekwart van de ondernemers kan met veel minder grond toe (maximaal 5.000 vierkante meter). Stec Groep: „Een bedrijfshal bouwen, wenst 78 procent, al dan niet met ruimte voor kantoor, productie, opslag en/of distributie. Sommigen willen een kantoor of een winkel, die apart staan. Dergelijke aanvragen zijn niet altijd aangewezen op een bedrijventerrein, dat kan ook in de bebouwde kom of zelfs het centrum van een dorp. Bij voorkeur worden industrieterreinen benut voor bedrijven die écht niet ergens anders passen.”

De gemeente Wierden telt nu zeven bedrijventerreinen, met een totale grootte van 94 hectare. Daarvan ligt 60 procent in Enter: De Vonder (39,9 ha), Elsmoat 1 (11,4 ha) en Elsmoat 2 (5,7 ha). In Wierden gaat het om vier terreinen: Kluinveen (10,8 ha), Hogelucht (9,7 ha), Weuste-Noord (9 ha) en Violenhoek (7,4 ha). Het gaat in het geheel om zo’n 2.760 banen. De sectoren logistiek en ICT/(zakelijke) dienstverlening zijn de grootste en nemen elk 28 procent voor hun rekening.