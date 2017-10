FD Gazellen Award voor Twentepoort uit Wierden

Enter voorop in handmatig klompen maken: het is weer 'hot'

20 oktober ENTER - In een klein schuurtje in het centrum van Enter, wordt al veertig jaar gestreden tegen de teloorgang van het handmatig klompen maken. Het is de enige plek waar nog een cursus wordt gegeven. De belangstelling is groot. Klompenmaken is weer helemaal ‘’hot’’.