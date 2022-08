Felle heidebrand aan de Dwarsdijk bij Wierden

Niet zwemmen in vijver bij Hoge Hexel: grote kans op maag- en/of darmklach­ten

HOGE HEXEL - Zwemmen in de vijver op recreatiepark De Tolplas in Hoge Hexel wordt ontraden. Volgens de provincie Overijssel is er vanwege de slechte waterkwaliteit een grote kans op maag- en/of darmklachten.

27 juli