Festivals vallen om, maar dit Twentse festival wil gratis blijven en komt met een experiment: geef geld via een Tikkie of doe wat in een melkbus

Een sfeervol en gratis toegankelijk festival in de bossen van Hoge Hexel voor liefhebbers van bokbier én folk en rock. Dat is het Bokbierfestival Folk & Bock. En dat moet het blijven. Maar door de stijgende prijzen in de evenementenbranche wordt het de organisatoren van het festival niet gemakkelijk gemaakt. „De prijzen rijzen de pan uit. Alles is duurder geworden. Het is bijna niet meer te betalen”, zegt Rik Pape, de voorzitter van de stichting Mooi Dat ’t Zo Kan (MDZK). Dat is de organisator van het festival. Hij komt nu met een bijzonder experiment.