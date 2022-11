Fietser geschept door bedrijfsbus in Enter; Ypeloschoolweg afgesloten voor verkeer

Strooiwa­gen in Wierden bekogeld met ijsballen: ‘Te gek voor woorden’

WIERDEN - Een strooiwagen van de gemeente Wierden is afgelopen maandag bekogeld met ijsballen. De vrachtwagen, die er voor zorgt dat wegen in de gemeente veilig en bereikbaar blijven, liep daarbij schade op. „Het is respectloos.”

23 november