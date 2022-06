Fietssnelweg F35 moet veiliger bij Wierden: ‘Te veel ongelukken bij rotondes’

MET VIDEO Supermoto in Enter, waar snelheids­dui­vels door bochten glijden en publiek ogen tekort komt

ENTER - De gashendel wordt op het rechte stuk helemaal opengetrokken. De coureur zit gebogen over het stuur om even later weer hard te remmen en dan op zijn slicks (profielloze band, red.) zo hard mogelijk door de bocht te ‘glijden’. Supermoto op een deel van industrieterrein De Vonder in Enter, waar de straten steeds zwarter worden.

12 juni