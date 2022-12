Geen stress meer bij jouw viervoeter door vuurwerk dankzij pasta van Enterse producent

Uitvaart van Erik Nijkamp (45) trekt een volle zaal in Lucky in Rijssen: ‘Metalhead, rust zacht’

RIJSSEN - De vorige week plotseling overleden Erik Nijkamp (45) zette metal op de kaart in Twente. Zijn ‘allerlaatste show’, in uitgaansgelegenheid Lucky in Rijssen, trok donderdagochtend een volle zaal. Een afscheid in stijl op een plek, die voor deze metalwarrior fungeerde als een soort tweede huis.

