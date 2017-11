Gemeente Wierden heeft nog geen plannen voor pand De Touwladder

Afgelopen week opperde coalitiepartij Platform Progressief Wierden om na de zomervakantie van volgend jaar eens te overwegen of het schoolgebouw niet geschikt is voor een theater. Momenteel is er in Wierden een initiatiefgroep aan de slag die zich hard maakt voor zo'n accommodatie, waar zangclubs en muziekverenigingen hun voorstellingen kunnen geven. Verantwoordelijk wethouder Dianne Span wil echter nog niet ingaan op de uitspraken van PPW-voorman Bert Klaas. „Het is eigenlijk niet zo gepast om nu al te spreken over een vervolg voor het schoolgebouw. Het nieuws van de sluiting is net bekend geworden en al vervelend genoeg. We wachten eerst af tot de De Touwladder alles netjes afgehandeld heeft, voor we hier iets over zeggen of beslissen.”