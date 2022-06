Gemeente Wierden houdt 3,5 miljoen over

Het geld dat onder aan de streep over blijft op de jaarrekening, 3.641.000 euro, wordt gestort in de pot Algemene Middelen. Dat is de voorraadpot waar van alles en nog wat uit betaald wordt. Er zijn dus nog geen speciale plannen met het geld. Op een ding na dan. Een klein deel, 272.000 euro, wordt achter de hand gehouden voor tegenvallers in de jeugdzorg. De gemeente wil een potje maken met de naam Wachtlijstproblematiek Jeugdzorg.