Hoe Jannie en Graads 65 jaar huwelijk volhouden? ‘Elke dag Rummikub op de telefoon’

Ze herinneren zich allebei nog goed hoe ze elkaar voor het eerst tegenkwamen. Jannie was een beetje verlegen, maar Graads Nijzink bepaald niet. „Ik had haar al een tijdje op het oog en vroeg verkering.” Het is het begin van een gelukkig en lang huwelijk. Want deze 22e augustus is het groot feest. Ze vieren hun 65-jarige trouwdag.