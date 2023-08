met video Al 23 jaar bouwt Jan (66) aan de grootste Le­go-kraan van Nederland: ‘Het is mijn levenswerk’

„Hoeveel steentjes er in deze kraan verwerkt zitten? Ik ben de tel kwijt geraakt”, lacht Jan Smit (66). Al 23 jaar is de Lego-fanaat bezig met het enorme bouwwerk. Hij is nog altijd niet af, maar Jan stelt zijn pronkstuk maar wat graag tentoon. Bij Zomer Bricks in Nijverdal trekt de grootste Lego-kraan van Nederland honderden bezoekers.