Opgelet: N36 gaat in september meerdere keren dicht (maar niet om de veiligheid te verbeteren)

Binnenkort over de N36 naar Ommen of dezelfde weg terug richting Wierden? Houd er dan rekening mee dat de weg vanaf 4 september meerdere avonden en nachten op slot gaat. Door onderhoudswerkzaamheden op beide wegdelen is de weg in beide richtingen dicht.