Vonnis definitief: Take Care moet ruim 1,2 miljoen euro terugbeta­len aan Menzis

Take Care Thuiszorg uit Almelo moet 1,2 miljoen euro terugbetalen aan zorgverzekeraar Menzis. Eerder werd het bedrijf al door de rechtbank in Almelo veroordeeld. Nu oordeelt ook het gerechtshof in Arnhem dat het omstreden bureau in de fout ging met z’n declaraties.