Gewonde na botsing tussen auto en vrachtwagen in de mist op N347 bij Enter

Mobiele bereikbaar­heid belabberd in Enter en Hoge Hexel, maar plannen in de maak voor extra telecommas­ten

ENTER/HOGE HEXEL - Geen bereik. Die melding krijgen bewoners van Enter met enige regelmaat. De dekking van het mobiele netwerk is in de noordelijke wijken van het dorp onvoldoende, met name in nieuwbouwwoningen. De problemen spelen al langer, maar een oplossing is in zicht.

24 november