Grote ingreep ‘hobbelplein’ Binnenhof in Wierden stap dichterbij: ‘Saaie parkeerplaats’ kan veel mooier

Het duurde heel erg lang, maar nieuwbouw Berghorst 2 komt aan rand van Enter eindelijk in zicht

ENTER - Het heeft jaren geduurd, maar eind dit jaar of begin 2023 gaan de eerste woningen in fase 2 van de Enterse nieuwbouwwijk De Berghorst in de verkoop. In totaal komen er 118 huizen te staan, 15 meer dan eerst de bedoeling was.

7:02