Guitar Center Wierden gaat sluiten

Er volgt deze dagen een uitverkoop. Die begint zaterdag al om 10.30 uur 's ochtends. De gitaarwinkel kent een vrij lange geschiedenis in Wierden. De winkel begon in 2000 op de hoek van de Stationsstraat - Kerkhofstraat en verkaste vervolgens voor enige tijd naar een pand aan de Rijssensestraat. Omdat de eigenaar graag weer in het centrum wilde zitten, verhuisde de winkel terug naar het dorp. Ditmaal naar de Marktstraat.

Guitar Center is eveneens online actief en in het pand worden gitaarlessen gegeven. Eigenaar Harold Damink geeft aan dat de verkoop van gitaren in elk geval volledig stopt. „Met de gitaarschool gaan we wel door, want dat loopt gewoon heel erg goed. Maar dat ik de winkel wilde gaan sluiten, spookte al langer door mijn hoofd.” De wens is dat de gitaarschool ook in hetzelfde pand blijft. Zoals het nu lijkt, sluit de winkel op 1 december. „Maar die datum is nog niet 100 procent zeker.”