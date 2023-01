Harde boodschap van Twenterand aan Vitens over drinkwaterwinning: ‘We houden voet bij stuk’

Met de oceaanroei­boot Van New York naar Rotterdam voor het Ronald McDonald Huis: ‘Bang? Nee, ik ben niet bang. Mijn vrouw wel’

ALMELO/RIJSSEN/WIERDEN - Zeventig dagen non-stop roeien op de oceaan. Misschien wel langer. Van New York naar Rotterdam, 6000 kilometer. Vijf vijftigers gaan het monsterlijke avontuur aan. Onder hen Marcel Nijland (52) uit Rijssen en Gerhard ter Maat (50) uit Wierden. De oceaanroeiboot was zaterdag even in de Almelose jachthaven langs het Twentekanaal.

22 januari