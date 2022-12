Harmonie Wierden luidt nieuw jaar in met zowel blazers als slagwerk

Wierdense jongeren slapen nachtje als ‘vluchte­ling’ op harde betonvloer in koude aardappel­schuur: ‘Echte asielzoe­kers hebben het veel zwaarder’

WIERDEN - De meesten hebben geen oog dicht gedaan en voelen zich geradbraakt. Maar dat was ook een beetje de bedoeling. Om te voelen hoe het is om vluchteling te zijn, maakte een groep van 49 jongeren een nachtelijke zwerftocht door het buitengebied van Wierden. In een lege aardappelschuur konden ze uiteindelijk vermoeid in hun slaapzak kruipen.

