Heeft Enter eindelijk een dorpswapen, is hij bijna onleesbaar: ‘Maar volgens de maker is hij in orde’

Het idee voor een permanente plek voor het wapen van Enter is al zes jaar oud, maar nadat het wapen vorig jaar definitief werd is het idee ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht. „Iedere editie van de Enterse Dagen willen we graag iets blijvends achterlaten voor het dorp. Een soort herinnering aan de Enterse Dagen van dat jaar”, vertelt Dave Letink, die deel uitmaakt van de PR-commissie.