Helder weer in Wierden vandaag

Duizeling­wek­ken­de hoeveel­heid water nodig om Almelo groen te houden: ‘75.000 liter per dag’

Om de planten te redden in tijden van droogte, pakken veel mensen een gietertje of de tuinslang. De gemeente Almelo doet dat momenteel ook, maar dan op een veel grotere schaal. Vijf trekkers met giertanks rijden dagelijks meer dan 75.000 liter water uit. Geen water uit de bodem trouwens, want in het Almelose grondwater zit erg veel ijzer.