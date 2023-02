Henk (69) is boos en verdrietig over staat van dit oude schuurtje van zijn ouders: ‘Dit kan écht niet’

Nicoline uit Goor heeft een deelkastje voor maandver­band en tampons: ‘Daar is grote behoefte aan’

Heb je even iets extra’s nodig maar het geld er niet voor? Check dan de deelkasten van Nicoline aan de Putterstraat 30 in Goor. Er zit van alles in dat gratis meegenomen mag worden: houdbare levensmiddelen, maar ook maandverband, tampons en incontinentiemateriaal. „Daar is grote behoefte aan.”