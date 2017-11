Het treurige lot van Gerald uit Enter, de beste klompenmaker van Nederland

VideoENTER - Gerald Getkate (42) uit Enter is de beste van het hele land in zijn vakgebied. Maar ook één van de weinige nationale kampioenen die geen stuiver verdient met zijn werk.

In het Brabantse Sint-Oedenrode legde Getkate onlangs beslag op de nationale titel handmatig klompen maken met een nagenoeg perfect paar damesklompen. De Enternaar is een bezienswaardigheid in zijn dorp. En niet alleen door zijn lange, rossig-grijze puntbaard. Regelmatig staat hij in zijn tuin klompen uit blokken hout te snijden en daarin is hij anno 2017 één van de weinigen.

Verkeerde tijd geboren

Hoe anders was dat pakweg honderd jaar geleden. Getkate slaat een boek open over de historie van zijn ambacht. "In 1910 waren er nog tweehonderd bedrijven in Enter en Enterbroek met in totaal circa driehonderd klompenmakers. Zij maakten de klompen niet alleen voor hun plaatsgenoten en inwoners van omliggende dorpen, maar ook voor de export naar vooral het noorden maar ook het westen van het land. In die tijd liep bijna iedereen op klompen. Anno nu zijn er nog slechts circa 35 handmatige klompenmakers in heel Nederland."

Hobbyisten

En dat zijn dan louter hobbyisten, want een handmatig klompenmaker kan allang niet meer van zijn ambacht rondkomen. "Mensen vragen me wel eens of ik voor hen een paar klompen kan maken. Dan zeg ik: ja hoor, voor 200 euro. Daar zegt niemand 'ja' op, want machinaal gemaakte klompen kosten twee of drie tientjes. Maar ja, ik ben er een hele zaterdag mee bezig."

En dus maakt Foeters Gait - de vijfde generatie in zijn familie die het ambacht uitoefent - alleen klompen voor zijn vrouw, twee zonen of dochter. Geld verdienen doet hij als bouwkundig adviseur van de Monumentenwacht.

Romanticus

Met je handen klompen maken anno 2017; het is allesbehalve romantisch. Getkate zelf is dat wel. Het verhaal achter zijn prijswinnende klompen: "Ik heb dit paar gemaakt voor mijn vrouw. Die had nog geen klompen en doet ze volgend jaar aan als we samen naar The Bodgers Ball in Engeland gaan, een festival voor bewerkers van groen hout. We maken er samen een mooie reis van."