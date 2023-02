Hobbelige laminaatvloer is voor Marja ten Berge (64) reden haar kledingwinkel in Wierden flink op te knappen

Al dik dertien jaar is kledingwinkel Ten Berge een vaste waarde aan het Binnenhof in Wierden, maar in die jaren verouderde het interieur wel wat. Vooral de slechte laminaatvloer is aan vervanging toe, vindt winkeleigenaresse Marja ten Berge. „De oude vloer vond ik te gevaarlijk worden voor mijn klanten. Het laminaat kwam omhoog, allemaal hobbels.”

En als je dan toch aan de slag gaat, dan kun je maar beter meteen meer aanpakken, niet waar? „De hele winkel is opgefrist. De muren zijn geschilderd en we gebruiken veel hout. De winkel krijgt een huiselijke uitstraling”, aldus Ten Berge.

Gietvloer

Een nieuwe vloer erin en klaar is Kees..., maar dat bleek toch wat moeilijker dan gedacht. Ten Berge koos voor een gietvloer. „Maar dat ging niet in een keer goed. De eerste laag had te veel kleurverschil”, zegt ze. En daarom wordt de heropening van de winkel nog een weekje uitgesteld. „Want de vloer wordt opnieuw gedaan. Ik was bang dat ik spijt zou krijgen, maar de bouwvakkers zeiden: Marja, je moet voor honderd procent tevreden zijn.”

Met tweehonderd broeken in een schuurtje

Ten Berge Kleding begon bijna 25 jaar geleden met een klein winkeltje aan huis. „Ik zat in het schuurtje met tweehonderd broeken in de verkoop”, zegt ze. „Die schuur werd al snel te klein. Mijn eerste eigen pand had ik aan de Industrieweg in Wierden. Later had ik een winkel aan de Rijssensestraat en nu zit ik alweer jaren aan het Binnenhof.”

Vandaag de dag kun je bij Marja ten Berge terecht voor herenkleding én voor dameskleding. „Die broeken liepen toentertijd zo goed dat ik steeds meer kon aanbieden aan de klanten”, zegt ze. „Maar het allerbelangrijkste vind ik dat de kleding betaalbaar is. Voor iedereen.”

De nieuwe collectie komt al binnen, maar omdat de winkel nog niet klaar is werkt Marja ten Berge de laatste weken vanuit huis. Haar kledingwinkel opent donderdag 16 februari weer de deuren.