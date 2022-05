Hoe staat ’t ervoor met alle plannen voor zonneparken in Wierden: komen ze er nog wel?

ENTER/WIERDEN - Binnen de gemeente Wierden moet de komende jaren 50 hectare aan zonneparken komen, bepaalde de politiek enige tijd geleden. Er is recent een streep gezet door twee plannen: Elsweide en Enterveenweg, dicht bij elkaar gelegen aan de rand van Enter. Komen alle geplande zonneparken in heel Wierden er nog wel?

Eerst een overzicht. Het begint met een succesverhaal, De Greune Weuste (4,5 hectare, goed voor stroom aan 1.700 huishoudens), sinds voorjaar 2018 gehuisvest aan de Weusteweg in Wierden-Noord. Dat valt onder de hoede van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter (SDEWE), die door participatie ook inwoners financieel laat meeprofiteren van de exploitatie.

De SDEWE: op vele terreinen actief

Dit veld telt, na een uitbreiding, bijna 118.000 zonnepanelen. De SDEWE zet haar vrijwilligers als gemeentelijke energiecoaches, zodat er door hun adviezen nog meer draagvlak en deelname komt voor allerlei duurzame doelen, variërend van warmtepompen, isolatie en gasvrij maken van huizen en zonnepanelen plaatsen op daken tot aan gebruik van energiezuinige apparaten. De stichting is verder nauw betrokken bij twee zonneparken, de Wierdensche Aa langs de A35 bij Wierden en de Flierweg in Hoge Hexel.

Quote Er zijn alweer plannen voor toekomsti­ge zonnepar­ken in de maak Gehoord in wandelgangen van raadhuis Wierden

De Wierdensche Aa (4,8 hectare, stroom voor 1.128 huishoudens) is volgens de gemeente Wierden een schoolvoorbeeld hoe het moet. Daarom kreeg het dinsdagavond ook groen licht van de raad. Bewoners kunnen participeren en landschappelijk is het goed ingepast aan de Beverdamsweg. Het duurzame energiebedrijf Pure Energie uit Enschede nam als ontwikkelaar het voortouw. Later werd de SDEWE erbij gehaald, die alles in goede banen moet leiden.

Het gras is groen aan de Boltensweg

Er is nog een zonnepark dat alle benodigde vergunningen vanuit het raadhuis al binnenheeft: dat van de Utrechtse ontwikkelaar SolarEnergyWorks aan de Boltensweg bij Enter, langs de provinciale weg N347. Het krijgt een omvang van 4,9 hectare en kan naar eigen zeggen stroom leveren aan 1.250 huishoudens. Maar de weide aan de Boltensweg blijft vooralsnog groen en zonnepanelen zijn nog steeds niet geplaatst.

Een plan voor een zonneveld (4,8 hectare, stroom voor 1.128 huishoudens) waarover binnenkort duidelijkheid komt, is De Zunasche Heide aan de Schoneveldsweg in de buurtschap Zuna. Dat is opgezet door een lokale organisatie, de Coöperatie Notter Zuna (CONZ). Buren zien dit park totaal niet zitten, omdat het te dicht bij een beschermd natuurgebied ligt en de rustieke sfeer doet verdwijnen. Toch valt te verwachten dat de Wierdense gemeenteraad hiervoor begin juli de door de CONZ gewenste verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

College wil zonnepark aan Flierweg

Als het aan het college ligt komt het zonnepark (8 hectare, stroom voor 1.880 huishoudens) aan de Flierweg in Hoge Hexel er ook. Dat komt uit de koker van investeerder Zonnatuurlijk uit het Friese Elsloo. De SDEWE regelt intussen de dagelijkse gang van zaken. De Zwolse bestuursrechter lasttte begin dit jaar een tussenstop in voor dit plan, omdat onvoldoende rekening was gehouden met de belangen van de buurtbewoners. Maar dat komt volgens burgemeester en wethouders allemaal goed. Afwachten dus.

Over twee beoogde zonnevelden, klein van omvang, is nog weinig bekend. Allereerst is een driehoekige strook (2,8 hectare, stroom voor 823 huishoudens) aan de Klumpershoekweg, langs de snelweg A35 bij Wierden, in beeld. Het is echter niet meer dan een principeverzoek. Het tweede is gesitueerd op het terrein van Bungalowpark Hoge Hexel aan de Bruine Hoopsweg in Hoge Hexel (een halve hectare, stroom voor 118 huishouden).

In de wandelgangen van het Wierdense raadhuis valt te horen dat alweer plannen voor toekomstige zonneparken in de maak zijn. Daar is officieel nog niets over bekend gemaakt. Maar wil de gemeente haar duurzame ambities halen, dan zijn nog flinke velden met zonnepanelen nodig.