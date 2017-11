Hondenspeeltuin Wierden tijdelijk dicht door natte grond

Wierdens spreekuur voor verkeerszaken

14:20 WIERDEN - Zorgt het gemotoriseerde verkeer in jouw woonbuurt voor veel overlast of is er misschien sprake van onveilige verkeerssituaties? Met vragen over deze en andere verkeerszaken kunnen de inwoners van de gemeente Wierden woensdagavond 29 november terecht op het verkeersspreekuur in het gemeentehuis.