Hulpdiensten rukken massaal uit na melding van drenkeling in Wierden

Lot, de nieuwe kledingwin­kel van Jody (36) en Marieke (28) in Wierden: ‘We hebben alleen dameskle­ding die we zelf mooi vinden’

WIERDEN - Jody Pereira (36) en Marieke Fikken (28) zitten tot over hun oren in het werk. Maar van stress is geen sprake, want ze zijn druk voor iets dat ze mooi vinden: een eigen kledingwinkel. Zaterdag opent hun damesmodezaak Lot in hartje Wierden. „We hebben alleen dameskleding die we zelf mooi vinden.”

18 november