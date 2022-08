Huurder op huisjespark in Enter vals beschuldigd van permanent wonen; er stond brievenbus voor de deur

ENTER - Het zal je maar gebeuren. Je huurt een recreatiewoning op een vakantiepark in Enter waar je ongeveer vijf keer per maand naartoe gaat. Plotseling valt er een last onder dwangsom op de mat. De parkmanager en gemeente Wierden menen dat je altijd in het huis woont, want er staat een brievenbus voor de deur. En post betekent permanent wonen.

De eigenaar van het vakantiehuis op Landalpark De Elsgraven liet het er niet bij zitten en ging tegen de boete in bezwaar. Daar lijkt de persoon in kwestie goed aan te hebben gedaan, want de bezwaarschriftencommissie van Wierden geeft hem gelijk. De gemeente volgt dat advies en verscheurt de last onder dwangsom.

Hoe kan dat?

Daar is dus iets flink misgegaan, maar wat dan precies? Het verhaal begint vorig jaar. De parkmanager van Landal meldt zich bij de gemeente Wierden. Volgens de beheerder wordt er permanent gewoond door één vaste huurder in vakantiehuis ZH85 aan de Eversdijk 6a.

Wierden stuurt er vervolgens een toezichthouder op uit om het huisje enige tijd in de gaten te houden. ‘In deze zaak zijn drie controles uitgevoerd’, schrijft de gemeente Wierden in het verslag. Tijdens die controles werden bewijsstukken verzameld.

Videobel

Het eerste bewijs is de aanwezigheid van een videodeurbel. Want waarom zou je die nodig hebben bij een recreatiewoning? Via die verbinding weet de toezichthouder ook contact te krijgen met de bewoner. Die verklaart dat hij 5 dagen per maand gebruikmaakt van het huisje. Meer niet.

Als de controleur verder zoekt, stuit hij ook op een brievenbus. Volgens Wierden het meest overtuigende bewijs van permanente bewoning. Want waarom zou je post ontvangen op je vakantieadres?

Niet overtuigd

De commissie bezwaarschriften blijkt daar toch anders over te denken. Volgens de leden is de onderbouwing voor de boete bij lange na niet voldoende. In het advies schrijft de commissie dat het ‘niet gebruikelijk, maar ook zeker niet ongebruikelijk is om een videodeurbel en een brievenbus te plaatsen, als een recreatiewoning voor langere tijd is verhuurd aan één persoon’.

Dat een vakantiehuis door de eigenaar voor langere tijd aan die persoon wordt verhuurd, hoeft ook niet op permanente bewoning te wijzen. Uit contact met de gemeente Enschede is bovendien gebleken dat de huurder de vakantiewoning niet als hoofdadres heeft. Waar dat dan wel is, is overigens niet verder uitgezocht.

Mag niet

Hoe hoog de boete exact was, kan of wil de gemeente Wierden niet zeggen. Maar doorgaans delen gemeenten stevige dwangsommen uit om permanente bewoning van vakantiehuisjes tegen te gaan. Elke dag in zo’n woning verblijven, mag namelijk niet. Dat mag alleen als je het huisje vóór 2003 hebt gekocht.