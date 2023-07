Ine (66) werkt al bijna 50 jaar in naaiatelier van Roetgerink Mode: ‘Heb duizenden broeken ‘vermaakt’, sterker: bijna een miljoen!’

Deze leerlingen hadden echt geen zin meer in school, maar slagen nu toch voor hun vmbo: ‘Ik wilde stoppen’

Delaila Moes weet het zeker. Als ze niet bij Het Erasmus terecht had gekund voor het pro/vmbo, dan was er weinig van haar terecht gekomen. „Dan was ik gewoon gestopt met school. Ik had er helemaal geen zin meer in”. Maar zover kwam het niet. Door twee jaar intensieve begeleiding kon ze nu haar vmbo-diploma ophalen en heeft ze een stip op de horizon. „Ik wil kapster worden.”