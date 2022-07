Inwoner Wierden in één klap miljonair na winnen Staatsloterij

Enterse kampvuur­avond voor vaders en dochters: ‘Je bespreekt dingen waar je anders niet bij stilstaat’

ENTER - Als vader probeer je al je kinderen gelijkwaardig te behandelen. „Maar je hebt toch altijd een zwak voor je dochter”, zegt Enternaar Bert de Wilde. Hij heeft er een. „Ik merkte toch dat ik iets bezorgder over haar was dan over m’n drie zonen.”

30 juni