Is dit de heetste sporthal van Twente? ‘Beesten in een stal hebben het veel beter’

ENTER - 30 graden, 31 graden of soms nog warmer. Sporten in de Enterse sporthal De Zomp is hartje zomer zeker geen pretje. Ook afgelopen maanden was het regelmatig peentjes zweten in de tropisch warme hal. Maar er is goed nieuws voor sporters. De oplossing voor het klimaatprobleem ligt voor het grijpen. „Laten ze het dan wel direct helemaal goed doen.”