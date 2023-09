Jan Oene volgt Jan-Willem op als raadslid bij ChristenUnie in Wierden

Bert (77) uit Almelo legt al 50 jaar zijn hart‚ ziel én stem in het Almeloos koor

ALMELO – Zijn debuut bij het Almeloos Mannen Koor (AMK) in 1973 was gelijk een feestje. Want wat bleek? Bert Sies was het 150ste koorlid. Dit jaar zag de zanger en koorvoorzitter zijn gouden jubileum beloond met een oorkonde en de prestigieuze AMK–zegelring.