Jeroen Schuitert uit Enter hoopt op podiumplek bij EK

ENTER - Jeroen Schuitert is in Zeist met het nationale team goed begonnen aan het Europees Kampioenschap voor CP-teams. De eerste wedstrijd tegen belager Duitsland werd met 4-2 gewonnen. De Enternaar scoorde als spits ook eenmaal.

CP-voetbal wordt beoefend door spelers met Cerebrale Parese (CP) oftewel motorische problemen. In het geval van Schuitert geldt dat hij geboren is met hemiplegie, dat verlamming veroorzaakt. Via Facebook ontdekte hij dat CP-voetbal bestond. Hij meldde zich via een mail en na een proeftraining mocht hij zich aansluiten bij de Nederlandse selectie. Twee jaar geleden maakte de Enternaar de Paralympics mee in Brazilië.

Enter Vooruit 6

Een CP-team telt zeven voetballers, die op een veld van zo’n 75 bij 55 meter spelen met een kleiner doel. Buitenspel bestaat niet en de bal wordt vanaf de zijlijn ingerold. Schuitert: ,,Het spel verloopt daardoor veel sneller dan bij het gewone voetbal. En het ligt eigenlijk nooit stil. Het is veel zwaarder dan voetballen met elf spelers, wat in Enter Vooruit 6 doe. Je moet er beslist voor zorgen dat je fit bent. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Uitgezonderd de zondag ben ik de hele week aan het trainen, in de sportschool, bij de bond in Zeist en bij m’n club Enter Vooruit. Het is wel mooi dat ik als spit en achterin uit de voeten kan.’’