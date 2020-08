Jolien Altena uit Enter: ‘Vincent zag niet het meisje van 13, maar de topturnster’

Een tegengeluid geven is spannend, zegt turntrainster Jolien Altena (34) uit Enter. Maar de sport is zo machtig mooi, ze moet dit doen. „De hel is losgebroken, de turnwereld wordt kapot gemaakt. Dat is niet terecht. Ik zeg niet dat de andere verhalen niet kloppen - het is ieders eigen waarheid - maar ik wil toch graag mijn kant vertellen.”