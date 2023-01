Jonge vrouwen zijn kwetsbaar tijdens werk: ‘Hij zag zijn kans schoon en pakte me vast’

Onder hen ook Elza*, die zelf contact zocht met de redactie van De Twentsche Courant Tubantia. Naar aanleiding van een rechtbankverslag over een ontuchtzaak in de horeca. De jonge vrouw herkende zichzelf in het artikel. Wat de slachtoffers in die zaak naar voren brachten, is haar als jonge vrouw van een jaar of 16 ook overkomen. Op exact dezelfde manier, zegt ze. En ook zij durfde er langere tijd niet over te praten. „Het was een ongelijke strijd.”