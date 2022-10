Kap van bomen bij Esrand in Wierden leidt tot verontwaardiging: ‘Dit steekt ons’

WIERDEN - Buurtbewoners klagen over het kappen van bomen bij de Esrand in Wierden. Een aannemer is daar in opdracht van de gemeente begonnen met het bouwrijp maken van het terrein, waar uiteindelijk de nieuwbouw van De Passie moet komen. Voor de ontsluitingsweg moest een aantal bomen wijken.

Het kappen van de eiken in een lange houtwal op het terrein leidde tot boze reacties bij omwonenden. Hen was door de gemeente voorgespiegeld dat de wal volledig intact zou blijven. Volgens de gemeente is dat niet zo verteld. Het aanleggen van de weg en daarbij de noodzakelijke bomenkap staat ‘gewoon in het gepresenteerde plan’ .

Wat er aan de hand is

In het plan van de gemeente staat beschreven dat er een doorsteek komt in de houtwal bij de Esrand. De rest van de wal blijft daarbij behouden. Dat plan komt volgens omwonenden niet overeen met wat er in bijeenkomsten is verteld.

Via de andere kant

Een van hen is Dinand Schreurs, hij woont in het naastgelegen appartementencomplex. „Er zou geen doorsteek in de wal worden gemaakt. De weg, waarvoor er nu is gekapt, zou via de andere kant worden aangelegd. Zo is het ons altijd gezegd bij de informatiemomenten. Na deze bijeenkomsten zijn we niet meer op de hoogte gehouden en nu zien we dus dat er alsnog wordt gekapt. Dat steekt ons.”

De ophef is nieuw voor de verantwoordelijke wethouder Gertjan ten Brinke. Hij wil er niet inhoudelijk op reageren. „Het klopt wel dat er is begonnen aan het bouwrijp maken van het terrein. Dat gaat gewoon volgens plan, zoals dat door de gemeenteraad is aangenomen. Daarbij wordt een aantal bomen gekapt, maar verder blijft de houtwal behouden.”

