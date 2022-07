Katholieke kerken in Wierden en Enter als multifunctionele centra? Goed plan, maar bisdom werkt niet mee

Binnen achttien uur 94 kittens aangeboden op Twentse weggeef­hoek: ‘Sterk vermoeden dat sommigen ziek waren’

NIJVERDAL/GOOR - Dierenambulances in Twente worden overspoeld met meldingen over gevonden kittens in Twente. Ambulances rijden af en aan naar het asiel. Die kunnen het aanbod nauwelijks aan. „Laatst brachten we op één dag 19 kittens naar Dierenopvangcentrum ’t Noordbroek in Almelo. En ik houd mijn hart vast voor het deel dat wegkruipt en dan sterft.”

15 juli