‘Kerst begint nu’ in Enter: goede doelenactie moet zorgen voor een leuke kerst voor alle Enternaren

Boodschappenpakketten uitdelen, dat is het doel van de actie die de Enterse middenstand in het leven heeft geroepen. „We organiseren een actie waarmee we geld in gaan zamelen om uiteindelijk functionele boodschappenpakketten te maken, die we vervolgens in de decembermaand gaan uitdelen. Deze pakketten zijn bedoeld voor de huishoudens die het in deze tijd moeilijk hebben. Door de stijgende energiekosten en inflatie komen meerdere gezinnen in de problemen. Dat merken we ook in Enter en daar willen we dus iets aan doen.”

Quote We verwachten ongeveer 125 pakketten nodig te hebben Patrick ten Hove, Enterse Ondernemers Vereniging

„Dat zijn niet alleen de gezinnen die al bekend zijn bij alle organisaties, maar ook de mensen die het sinds kort moeilijk hebben. We verwachten ongeveer 125 pakketten nodig te hebben. Met behulp van de diaconieën van de Enterse kerken en stichting Bowie zorgen we dat de pakketten op de juiste plek terecht komen. Zo proberen we iedereen die het nodig heeft te bedienen.”

Kerst in oktober

‘Kerst begint nu’, luidt de titel van de actie. „Ja we weten dat het nog oktober is, maar elke Enternaar verdient een goede en leuke kerst. Daarom beginnen we vroeg om te zorgen dat we in december ook daadwerkelijk de pakketten kunnen uitdelen. Rond de kerstmarkt begin december moet het geld binnen zijn en gaan we beginnen met het inpakken van de pakketten”, zegt Eric Tijhof.

Noaberschap

De actie wordt deze week afgetrapt door de EOV, maar moet uiteindelijk breed worden gedragen door heel Enter. „We willen laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn, door het noaberschap, zoals we dat kennen, in te zetten. We gaan actief verenigingen en scholen benaderen om ook geld in te zamelen. Die kunnen vervolgens hun eigen invulling aan de actie geven. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorloop of een flessenactie. Daarnaast benaderen we ook het bedrijfsleven in Enter om in actie te komen.”

Lees verder onder de flyer

Volledig scherm De flyer van de EOV die door Enter wordt verspreid. © Enterse Ondernemers Vereniging

Het ophalen van geld gaat via doneerboxen die bij 75 verschillende ondernemers worden geplaatst. „Die staan niet alleen in de winkels, maar ook bij dienstverlenende bedrijven zoals bijvoorbeeld verzekeraars. Ook kan er bij de flessenautomaten van de Enterse supermarkten worden gedoneerd en kunnen mensen ook een bedrag overmaken.”

‘Duit in het zakje’

Naast het inzamelen van geld doen de leden van de EOV ook zelf een bijdrage aan de actie. „De EOV doet een bijdrage, daarnaast zijn alle ondernemers natuurlijk vrij om zelf een duit in het zakje te doen. Het doneren van het geld kan tot begin december, daarna worden de pakketten samengesteld om vervolgens voor de kerstdagen te zijn uitgedeeld.”