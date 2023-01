Komst van 56 jonge asielzoekers splijt buurtschap Ypelo bij Wierden: ‘We krijgen een dorp voor onze deur!’

Nieuwsupdate Schokkende ontuchtver­ha­len uit een Wierdens restaurant, en niet voor het eerst

Ik moest even in een teiltje spugen toen ik het verhaal van Erwin Waanders over de ontuchtige strapatsen van een Wierdense restauranthouder las. In december kreeg dit heerschap een taakstraf van 240 uur, omdat hij niet van twee minderjarige medewerksters af kon blijven. Nu blijkt dat de kok al eerder heel bewust de fout inging met zijn personeel.

7 januari