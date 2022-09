Koop van huis aan Anjelierstraat in Wierden gaat door, maar het grote plan voor de buurt is nog steeds niet klaar

Verantwoordelijk wethouder Gertjan ten Brinke (CDA) maakte deze week een ietwat getergde indruk tijdens de raadsvergadering. Toch wilde hij best erkennen dat de aanloop naar de koop van de twee-onder-één-kapper wat rommelig was.

„Ja, het is een lastig uit te leggen verhaal zonder dat we echt wat over de transformatie van het gebied Anjelierstraat-Tulpenstraat kunnen zeggen”, vertelde hij de raadsleden. „Maar we moesten nou eenmaal snel handelen afgelopen zomer, toen het huis op de woningmarkt kwam. Een woningmarkt die nog steeds oververhit is.”

Hoe zit het ook alweer?

De gemeente Wierden is van plan om de verouderde buurt rond de woning een flinke upgrade te geven in de komende jaren. De ideeën voor de transformatie hadden nu al zo’n beetje bekend moeten zijn, maar door wat vertraging komt het toekomstplan wat later naar buiten.

Zeker is wel dat de omgeving behoorlijk op de schop gaat. Wierden wil het gebied verfraaien en mogelijk ruimte maken voor nieuwbouwwoningen. Op dit moment staan er wat huizen, de brandweerkazerne, het muziekgebouw van de Harmonie Wierden en de gemeentewerf op het terrein.

Om in de toekomst snel door te kunnen pakken, is de woning aan de Anjelierstraat 4 in de zomer alvast gekocht. Daarvoor tastte Wierden flink in de buidel. Om andere gegadigden voor te zijn, bood de gemeente direct 315.800 euro op het huis dat voor 279.000 euro te koop stond. Met alle bijkomende kosten komen de kosten voor Wierden neer op 350.000 euro.

Prijs opdrijven

Partijen als VVD en Progressief Wierden hadden moeite met die gang van zaken. De raadsleden voelden zich gepasseerd, omdat ze goedkeuring moeten geven aan de verkoop, zonder dat ze weten wat er in de toekomst met het gebied gaat gebeuren. Ze vrezen ook nadelige effecten voor dat proces.

„Naast deze woning staat nog een huis. Hebben we met deze aankoop niet zojuist de prijs enorm opgedreven, als we de buren straks moeten uitkopen?”, zei Anne Schasfoort namens de VVD. Waarop onder meer Nieuw Enter Wierden reageerde dat de de kosten nog veel hoger zouden zijn, als Wierden op dat moment de knip moet trekken voor twee koopwoningen.

‘Niet over hebben’

Wat wethouder Ten Brinke wil gaan doen met andere niet-gemeentelijke panden in het gebied, wilde hij niet zeggen. Zo valt de brandweerkazerne onder de Veiligheidsregio en is er ook het pand van de harmonie. „We hebben het nu over dit pand. Als de plannen straks bekend zijn, gaan we het hier verder over hebben.”

Ondanks kritiek gaven de raadsleden wel groen licht voor aankoop van de woning, die tijdelijk tot huurhuis wordt omgetoverd.