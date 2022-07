Lageveld in Wierden omgetoverd tot soort Kamp van Koningsbrugge; 6 uur lang extreem afzien

Nieuwsupdate Nieuw boompje planten? Ga dan niet voor die Chinese palm uit Nijverdal, maar kies een oer-Hollandse eik, of is dat betutte­ling?

REGGESTREEK - Eigen planten eerst! Geen allochtone bomen. Zet ze je tuin uit en vervang ze door Nederlands groen. Het is zover. Het IVN, de grootste natuureducatieclub van Nederland (25.000 leden), bemoeit zich met onze achtertuinen. Dat we tegels moeten vervangen door planten, wisten we al, maar nationalistisch vergroenen, is nieuw. Lang niet iedereen zit erop te wachten. Zeker Exotentuin uit Nijverdal niet, waar Chinese palmen als warme broodjes over de toonbank gaan.

