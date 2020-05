Leden Juventa’12 stemmen voor voetballen op zaterdag

Autozaak AutoVen Almelo al na vier maanden gesloten, politie onderzoekt ‘schimmige praktijken’

22 mei ALMELO/BORNE/ENTER – Autobedrijf AutoVen is uitgelopen op een fiasco. De zaak aan de Twentelaan in Almelo is al na vier maanden gesloten. Rudy en Harriëtte van de Ven zijn naar eigen zeggen met de verkeerde mensen in zee gegaan. Die personen betichten op hun beurt het autobedrijf van allerlei duistere zaakjes. De politie heeft het in onderzoek en kwam deze vrijdag bij het Enterse bedrijf van Van de Ven in actie wegens een bedreiging.