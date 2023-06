Meer dan driehonderd scholieren in Wierden wachten op uitslag eindexamen

Meiden Big Bulls lonken naar seksspeel­tjes­gi­gant: ‘Dit is wat uit de hand gelopen’

De vrouwen van The Big Bulls lonken naar een digitale leverancier van erotische artikelen en seksspeeltjes. De rugbydames hebben met succes alle registers opengezet om zaterdag mee te kunnen doen aan de grote finaleronde in Emmen. Inzet: een sponsorpakket van Easy Toys: „We gaan voor de winst, we willen Easy Toys als materiaalsponsor”.