Meer jonge vluchtelingen opvangen? Dacht het niet, zegt Wierden

Auto rijdt vanaf Nijverdal­se oprit sloot in, met twee kleine kinderen nog achterin: ‘Ik ben flink geschrok­ken’

„Mijn kinderen.” Dat was het enige dat Stephanie Eshuis kon uitbrengen toen ze donderdagochtend in paniek aanbelde bij de buurman. Direct daarna snelde ze naar de witte Nissan Qashqai, die in de sloot voor haar woning aan de Lupinelaan terecht was gekomen. Met haar twee kleine kinderen er nog in.