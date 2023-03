Meer mensen in Wierden geven toestemming voor orgaandonatie

Chef-kok Danny begint nieuw restaurant op plek De IJzeren Pot in Wierden

Na een jaar van sluitingen is er eindelijk goed nieuws voor de Wierdense horeca. De Almelose chef-kok Danny Krukkert (39) begint een nieuw restaurant in het pand van het voormalige De IJzeren Pot. De Almeloër hoopt in mei De Smederije te openen. De voorbereidingen zijn in volle gang. „Ik ben straks kok én ondernemer.”