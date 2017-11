Meeste moties begrotingsraad Wierden afgeschoten

Dat was dinsdag niet anders bij de bespreking van de Wierdense begroting voor komend jaar. Net zo gebruikelijk is dat de meerderheid van de moties het meestal niet haalt. Toch zitten er beslist interessante plannen tussen de afgeschoten acht moties. Een kleine greep.

Rotondes

Zo wilde Nieuw Enter Wierden dat er actie wordt ondernomen op de zuidelijke rotonde (zwembadzijde) bij de Van Kregtentunnel. Door de onoverzichtelijke en onveilige situatie gebeuren daar regelmatig kleine ongelukken, tot nu toe overigens zonder ernstige gevolgen. Vandaar dat NEW hoopte op een investering van 25.000 euro om de veiligheid en overzichtelijkheid te verbeteren.

Wethouder Nico Lansink Rotgerink raadde de motie af, al erkende hij de situatie wel. „In eerste instantie zouden de toegang naar de stationsperrons met een fietstunnel worden gecombineerd. Dat is toen niet gebeurd en het fietspad is langs één kant van de Van Kregtentunnel aangelegd. Daardoor ontstaat bij beide rotondes een situatie die niet altijd ideaal is.” Bovendien wijken de voorrangsregels af van de meeste rotondes binnen de bebouwde kom. Normaal gesproken hebben fietsers daar voorrang. Op deze rotonde is dat niet het geval. „We denken zeker wel na over oplossingen, maar het probleem is dat 25.000 euro geen zoden aan de dijk zet. Als je de situatie hier wilt veranderen, praten we eerder over bedragen van 1 tot 2 miljoen euro.”

Lansink Rotgerink stipte tevens aan dat de onveilige situaties niet altijd door onoverzichtelijkheid ontstaan. „Het heeft hier ook voor een groot deel met gedrag te maken, hebben we als gemeente vastgesteld. Misschien is het beter om daar eens wat meer aandacht aan te schenken. Dat er minder hard gereden wordt en beter opgelet.” De motie haalde het uiteindelijk niet. Wel gaat het college nadenken over de vraag hoe het gedrag van weggebruikers op de locatie positief kan worden beïnvloed.

Geld voor de jeugd

Het CDA kwam dinsdag met een voorstel om het geld dat in de begroting is opgenomen voor het Enterse jeugdhonk anders te investeren. De realisatie van het jeugdhonk gaat hoogst waarschijnlijk niet door, omdat er geen behoefte aan lijkt te zijn en omdat er vooralsnog geen dorpshuis op het Enterse Middenplein komt. „Dus kunnen we het geld dan niet op een andere manier inzetten voor de jeugd? Om het nieuwe jeugdbeleid vorm te geven, bijvoorbeeld?”, vroeg CDA-voorman Dirk Getkate zich hardop af.

Dat blijkt een pittige opgave. „Als een project niet doorgaat, dan vloeit een krediet rechtstreeks terug in onze algemene middelen”, zei burgemeester Henk Robben. „Daarna kan het ingezet worden waar nodig. Maar een budget kan niet zomaar omgebogen worden naar iets anders. Dat hebben we hier met elkaar zo afgesproken.” Robben waarschuwde het CDA tegelijkertijd om niet alvast een cheque van meer dan 100.000 euro uit te schrijven voor een beleid dat in de maak is. „Dat nieuwe jeugdbeleid is nog niet bekend, want het is niet af. Nu al investeren in een onaf document lijkt me niet verstandig.”

Speelvoorzieningen