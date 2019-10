Met deze 5 tips voorkom je dat dieven jouw auto strippen, zoals in Enter

video Kinderop­vang Wierden luidt noodklok: 104 kinderen mogelijk zonder opvang

11:17 WIERDEN - Er dreigen 104 kinderen geen gebruik meer te kunnen maken van de buitenschoolse opvang van Columbus Junior, als die voorziening uit de vroegere school De Touwladder aan de Schoolstraat in Wierden moet verdwijnen. In heel het dorp is geen alternatieve locatie voorhanden.